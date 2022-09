Pezzella poteva essere il sostituto di Mathias Olivera al Getafe, ma ha scelto Lecce: il motivo

Giuseppe Pezzella si è presentato ieri in conferenza stampa come nuovo calciatore del Lecce

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giuseppe Pezzella si è presentato ieri in conferenza stampa come nuovo calciatore del Lecce. Il terzino napoletano nel corso dell'incontro con i media ha svelato un retroscena di mercato: "C'era anche il Getafe su di me, ho scelto Lecce per l'opportunità di giocare con continuità e perché mi piace tantissimo stare al sud".