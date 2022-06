Piace a Giuntoli, ma Orsolini si avvicina alla Sampdoria: i dettagli

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Monza si avvicina a Antonio Candreva dopo i recenti colloqui con il suo agente e la Sampdoria lavora per sostituirlo. Riccardo Orsolini resta in cima alla lista dei desideri doriani ma sembra di difficile attuazione uno scambio col Bologna con protagonista Gabbiadini. L'attaccante, che ha già giocato in rossoblu con buoni risultati, è da tempo infortunato e valutare il suo cartellino in questo momento non è semplice, soprattutto in ottica di un potenziale scambio. A riportarlo è l'edizione di Genova de La Repubblica.