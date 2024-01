Piace al Napoli, il 2006 Pafundi va a farsi le ossa in Svizzera. E c'è anche il diritto di riscatto

TuttoNapoli.net

Dopo un lungo corteggiamento della Reggiana, si sta sbloccando in queste ore la cessione del gioiellino azzurro Simone Pafundi, che vivrà la sua prima esperienza fuori dall'Italia: stando a quanto raccolto dalla redazione di Sky, si sta chiudendo l'operazione di prestito al Losanna, squadra svizzera, per il classe 2006. Curiosamente Pafundi, che è uscito dal giro della Nazionale Maggiore dopo l'addio di Mancini e l'arrivo di Spalletti come ct, sta seguendo letteralmente il consiglio del nuovo commissario tecnico, il quale ai giovani aveva suggerito più una esperienza all'estero che un prestito nelle serie minori.

Poco spazio in bianconero: è arrivato il momento di lasciare Udine

Per Pafundi in questa stagione solo 7 minuti in Serie A, in un'unica presenza e 53' in Coppa Italia, sempre disputati in una singola gara. Le prospettive a inizio stagione erano ben diverse, così il fantasista ha deciso di lasciare Udine per andare a cercare minuti in campo fondamentali per continuare la sua crescita.

I dettagli dell'affare

Il club svizzero, che milita nella Super League svizzera, dovrebbe prendere il giovanissimo fantasista in prestito per 12 mesi ma nell'accordo potrebbe esserci anche un diritto di riscatto alto, di circa 15 milioni di euro. Le visite mediche sono previsti nei prossimi giorni.