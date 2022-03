Piace al Napoli, ma non solo: anche il Milan su Parisi dell’Empoli

I dirigenti di via Aldo Rossi potrebbero puntare su Fabiano Parisi dell’Empoli, terzino sinistro che piace in Italia anche al Napoli.

Ballo-Touré non ha convinto né il Milan né tantomeno Pioli, il quale gli ha preferito anche Florenzi (a sinistra). I dirigenti rossoneri stanno cercando di piazzarlo in vista del prossimo mercato: come riporta il Corriere dello Sport, nel caso in cui dovesse partire il senegalese, i dirigenti di via Aldo Rossi potrebbero puntare su Fabiano Parisi dell’Empoli, terzino sinistro che piace in Italia anche al Napoli.