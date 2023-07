Piace al Napoli, ma per Sutalo la Fiorentina spinge: cosa manca per la fumata bianca

La Fiorentina, dopo la cessione di Igor al Brighton, continua a cercare un difensore centrale che possa fare il titolare al fianco di Nikola Milenkovic.

La Fiorentina, dopo la cessione di Igor al Brighton, continua a cercare un difensore centrale che possa fare il titolare al fianco di Nikola Milenkovic. Ed il nome forte nelle menti dei dirigenti gigliati resta quello di Josip Sutalo della Dinamo Zagabria.

Il classe 2000, si legge, avrebbe già dato il proprio ok al trasferimento in riva all'Arno nonostante gli interessi di Napoli e Lipsia. La Fiorentina, spiega la Gazzetta dello Sport, ha già formalizzato un'offerta da 12 milioni poi rivista verso l'alto, ma il club croato ha per ora risposto picche chiedendone 20, di milioni. Possibile che già nelle prossime ore Pradè e Barone tornino all'assalto prima di valutare eventuali alternative come Murillo del Corinthians o Hien del Verona.