Piace al Napoli, Sudakov rinnova con lo Shakhtar: clausola monstre per l'ucraino

Georgiy Sudakov è uno dei migliori talenti in circolazione, nella lista di molti club europei e anche del Napoli. L'ucraino sembra, però, un obiettivo irraggiungibile per il club di De Laurentiis, viste le notizie dell'ultim'ora riportate su X dall'esperto di mercato Fabrizio Romano: "Georgiy Sudakov sigla un nuovo contratto a lungo termine con lo Shakhtar Donetsk! L'accordo è stato raggiunto. Il nuovo accordo sarà valido fino a giugno 2029, includerà una clausola rescissoria del valore superiore a 100 milioni di euro".

