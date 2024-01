Piace anche al Napoli, Sky: Calafiori è un'idea della Juventus per l'estate

La Juventus sta seguendo con attenzione Riccardo Calafiori, difensore del Bologna, per il mercato estivo.

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus sta seguendo con attenzione Riccardo Calafiori, difensore del Bologna, per il mercato estivo. Il centrale piace molto come profilo in vista della prossima stagione. Intanto per i bianconeri resta una priorità Felipe Anderson a parametro zero. L'esterno brasiliano, infatti, andrà in scadenza con la Lazio il 30 giugno 2024 e se le parti troveranno l'intesa sul contratto diventerebbe un rinforzo importante per Allegri. A riferirlo sul proprio sito è l'esperot di mercato Sky Gianluca Di Marzio.