Piaceva al Napoli, Hickey vola in Premier per una maxi-valutazione: cifre e dettagli

Il giocatore firmerà un contratto sino al 2027 e la prossima settimana sosterrà le visite mediche

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Aaron Hickey saluterà il Bologna nei prossimi giorni. Secondo quanto riferisce Sky Sport, per il giovane talento - che piaceva molto anche al Napoli - è fatta con il Brentford in Premier League a titolo definitivo per 14 milioni di sterline più bonus (al cambio in euro sarebbero circa 22 mln bonus inclusi). Il giocatore firmerà un contratto sino al 2027 e la prossima settimana sosterrà le visite mediche