Piaceva al Napoli, Mavropanos per 20mln al West Ham: assist all'Inter

Seguito anche da diversi club di Serie A, tra cui Inter e Napoli, prima della virata su Natan, Konstantinos Mavropanos si prepara a sbarcare in Premier League alla corte del West Ham, che pagherà venti milioni più cinque di bonus allo Stoccarda per assicurarsi il centrale greco, come riporta Sky Sports, che spiega che preso il difensore sbarcherà in Inghilterra per visite e firma.

L'acquisto di Mavropanos da parte del West Ham serve un assist anche all'Inter di Simone Inzaghi, che vede ora un concorrente in meno per Benjamin Pavard del Bayern Monaco, il Manchester United. I Red Devils, infatti, sono molto interessati al tedesco ma senza l'uscita di Harry Maguire non potranno presentare offerte ai bavaresi. E con Mavropanos al West Ham, l'unica squadra che concretamente si era interessata a Maguire, l'uscita del centrale inglese si fa più complicata.