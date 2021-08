Piaceva al Napoli, ora Jovic può finire all'Inter: trattativa avanzata col Real Madrid?

Non solo Edin Dzeko, l'Inter vuole fare un doppio colpo in attacco per sostituire Romelu Lukaku. E, stando a quanto si vocifera in Serbia, un obiettivo caldo sarebbe Luka Jovic. In uscita dal Real Madrid, l'attaccante classe '97 può partire in prestito e secondo il quotidiano Expreso il club nerazzurro sarebbe già in trattativa avanzata per il Real Madrid. Marotta e Ausilio sono in pole position, stavolta Jovic può arrivare davvero.