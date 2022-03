Piaceva al Napoli, ora lo vuole il Real Madrid: pronti 60 milioni per Tierney

Il grande obiettivo del club merengue è Kieran Tierney, difensore centrale o terzino sinistro dell'Arsenal

TuttoNapoli.net

Non solo Mbappé e Haaland per l'attacco, il Real Madrid vuole rinforzare anche la sua difesa nell'estate che verrà. Come riporta il Sunday Post, il grande obiettivo del club merengue è Kieran Tierney, difensore centrale o terzino sinistro dell'Arsenal che ai tempi del Celtic piaceva e non poco anche al Napoli.

Per il 24enne, autore di 3 assist e 1 gol in 25 presenze stagionali finora, sarebbe pronta secondo il tabloid un'offerta da ben 50 milioni di sterline (60 milioni di euro).