Piaceva al Napoli, ora su Senesi c'è la Roma. Ma il Feneyoord deve abbassare il prezzo

Si sta avvicinando il mercato invernale e Tiago Pinto avrà tanto lavoro da fare per provare a rinforzare la rosa della Roma. Oltre a un centrocampista e a un terzino destro, a Trigoria si sta valutando la possibilità di operare anche sulla difesa, vista l'incertezza relativa alle condizioni di Smalling.

EX OBIETTIVO AZZURRO - Il Corriere dello Sport fa il nome di Marcos Senesi (24) del Feyenoord, il cui contratto scade nel 2023, con il club olandese che dovrà così abbassare le richieste per il cartellino che, la scorsa estate, erano di 20 milioni come aveva fatto recapitare al Napoli, al quale il difensore piaceva eccome.