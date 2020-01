Più Petagna e meno Amrabat per rinascere senza correre un nuovo rischio

Il caos e l'ammutinamento post Salisburgo, tra i punti più bassi dell'era De Laurentiis, hanno convinto il presidente a rivoluzionare l'organico. Si spiega così la scelta di acquistare cinque nuovi giocatori ma trattandone altri in vista del futuro. Una vera e propria rifondazione tecnica per ricominciare con un nuovo ciclo e, forse, con Gattuso allenatore anche il prossimo anno. Il Napoli, seguendo le logiche di questo mercato, ha deciso di puntare su giocatori giovani ma non troppo, dai 23 ai 25-26 anni, qualcuno italiano (Politano, Petagna).

Molti hanno accettato con entusiasmo, altri meno, facendo calcoli legati al futuro. Due casi sono emblematici: Petagna ha detto sì senza pensarci, sarebbe arrivato anche subito se avesse potuto, ma la Spal glielo ha impedito dovendo salvarsi. Viceversa, Amrabat sta tergiversando, forse andrà alla Fiorentina ma solo perché ha avuto l'ok per l'inserimento di una clausola rescissoria bassa. Come a dire: un anno per mettermi in vetrina prima di andare altrove. Il Napoli non glielo ha permesso e così l'affare è sfumato. Poco male. In questo particolare momento storico, servono giocatori motivati per evitare nuove "rivolte" o scongiurare annate come questa. L'aspetto tecnico conta, ma spesso è relativo. Il Napoli non ha mai avuto un organico così forte, come quello di oggi, ma è a metà classifica. Molti volevano andare via, altri sono in scadenza. Ecco perché l'aspetto tecnico non è l'unica cosa che conta.