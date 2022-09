Pjanic dice addio al Barcellona per volare negli Emirati: è fatta con lo Sharjah

Miralem Pjanic ha sul piatto un'offerta importante dagli Emirati Arabi, dallo Sharjah FC, che ha bussato alle porte del Barcellona nelle scorse ore

Miralem Pjanic ha sul piatto un'offerta importante dagli Emirati Arabi, dallo Sharjah FC, che ha bussato alle porte del Barcellona nelle scorse ore. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb, il centrocampista bosniaco oggi volerà negli Emirati per finalizzare l'accordo con il club, dopo che in mattinata non si è allenato con il Barcellona, pronto ad iniziare una nuova avventura.