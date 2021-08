Pjanic vuole tornare alla Juve ed esce allo scoperto coi tifosi: "Vorrei tanto, ma non so se si fa"

"Vorrei tanto... Ma non so se si fa". Miralem Pjanic non scioglie i dubbi sul suo possibile ritorno alla Juventus. Come ribadito dallo stesso centrocampista bosniaco, in risposta alla fan page Curva Sud Juventus 1897 su Instagram (in calce l'immagine divulgata dagli stessi tifosi), la volontà assoluta del "Pianista" è quella di tornare a vestire la maglia bianconera in questa finestra di mercato.