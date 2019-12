Pochissimi minuti in campo per non pensare alla cessione

Amin Younes ha raccolto appena 148 minuti in stagione e sta valutando ogni ipotesi per il suo futuro. Ha giocato troppo poco per credere di poter restare al Napoli fiducioso. Spera di poter trovare maggior spazio con Gattuso ma, inevitabilmente, ragiona anche sull'ipotesi della cessione. Prestito o titolo definitivo sono solo dettagli, oggi.

PENULTIMO - Meno di Younes ha giocato solo Gaetano, in campo 15' col Genk per l'esordio in Champions. Amin arriva subito dopo: titolare solo col Verona, in campo sette volte, sempre per pochi minuti, con una sola presenza in Champions, 5' a Liverpool. Non il minutaggio che si aspettava. Younes era consapevole della concorrenza, gioca nel ruolo di Insigne, ma lo scorso anno - con esordio a dicembre e continuità trovata solo in primavera - era riuscito a ritagliarsi il suo spazio segnando anche tre gol nelle sue dodici presenze in campionato, sedici complessive tra tutte le competizioni. In questa stagione, un po' a sorpresa, è rimasto ai margini della squadra e ora medita anche l'addio. Valutazioni in corso.