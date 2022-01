Poco spazio per Diawara alla Roma: l'ex azzurro vuole trasferirsi in Spagna

Amadou Diawara apre alla cessione e valuta con interesse la proposta del Valencia. È questa la novità arrivata nelle ultime ore dal Camerun, dove il centrocampista guineano sta disputando attualmente la Coppa d'Africa. L'ex Bologna e Napoli, a cui il club spagnolo vuole affidare un ruolo chiave nel centrocampo di mister Bordalas, sembra convinto a lasciare la capitale, a patto ovviamente che nelle prossime ore giallorossi e pipistrelli (o altre pretendenti) trovino l'accordo sulla formula.

Il Valencia per ora ha offerto un prestito secco, sul calciatore - raccontano dalla Turchia - si è inserito anche il Galatasaray e la valutazione dei capitolini è sempre la solita: 8 milioni di euro per il cartellino (e quindi anche per un eventuale diritto/obbligo di riscatto). A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.