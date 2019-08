Pogba al Real è ancora possibile, il fratello insiste: "Tutto può succedere, a Zidane manca uno come lui"

Paul Pogba sogna il Real Madrid e anche se il mercato in Inghilterra è già chiuso (solo quello in entrata) non ha ancora perso le speranze di lasciare il Manchester United in questa finestra per raggiungere la squadra di Zidane. A confermare, anzi ad urlare al mondo, la volontà del centrocampista campione del mondo con la Francia, ci ha pensato suo fratello, Mathias Pogba, che ha rilasciato una lunga intervista a 'El Chiringuito": "Sappiamo tutti che Paul voleva trasferirsi, sta aspettando. Lavora sodo e vedremo cosa succede. Fino al 2 settembre tutto può succedere. Certo che Florentino può acquistarlo - riporta Sportmediaset -, niente è impossibile. A Zidane manca uno come mio fratello Paul, ha bisogno di un altro centrocampista. Se non gli daranno quello che vuole farà fatica".