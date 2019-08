Pogba resta nel mirino del Real, lo United ora spara una cifra blu per lasciarlo partire

Il mercato in Inghilterra si è chiuso già da diversi giorni, ma il caso Pogba continua a monopolizzare l’attenzione in casa Red Devils. Il Mirror cerca di fare il punto sulla situazione del calciatore campione del mondo: è una questione di 150 milioni, il prezzo che gli inglesi chiederanno al Real Madrid in caso di un eventuale assalto nei prossimi giorni. Il calciatore rimane uno degli obiettivi principali delle merengues e Zidane farà di tutto per portare il francese al Bernabeu.