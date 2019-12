Politano e Lobotka per far felice Gattuso. Ma serve un addio in attacco

Matteo Politano è uno dei nomi accostati al Napoli per il mercato di gennaio. Si chiacchiera circa un possibile scambio di prestiti con Fernando Llorente, che andrebbe volentieri all'Inter, come riferisce l'edizione odierna de Il Roma: "C’è l’Inter che preme per Fernando Llorente. L’alternativa a Giroud è il centravanti del Napoli, che potrebbe rientrare in uno scambio con Politano: l’ex Sassuolo è giocatore molto gradito a Gattuso e potrebbe dare un’alternativa di qualità a Callejon. L’ipotesi è quella di uno scambio di prestiti fino a giugno, poi si vedrà. Anche perché le valutazioni dei due giocatori dei rispettivi club sono sicuramente diverse. Ma a differenza di due anni fa, Politano accetterebbe la destinazione, e anche Llorente avrebbe piacere a lavorare con Antonio Conte, che lo aveva cercato anche questa estate. Se l’Inter non prenderà Giroud (che pure piace) il discorso si può sbloccare, mentre il Napoli prenderebbe Politano solo in caso di cessione di un attaccante “titolare”, quindi non Younes, che dovrebbe partire a prescindere".

LOBOTKA - "L’altro rinforzo che farebbe felice Gattuso è Stanislav Lobotka del Celta Vigo. Il centrocampista slovacco fa bene le due fasi ed ha doti di regista. Il Napoli avrebbe già proposto 15 milioni di euro proposti al Celta più eventuali bonus arrivando alla cifra tonda di 20 milioni. Il giocatore è stimato dal club spagnolo 25 milioni, senza considerare che c’è addirittura una clausola rescissoria di 50 milioni di euro, che tuttavia non dovrebbe essere considerata ai fini della cessione. Nonostante l’apparente distanza, filtra ottimismo sulla riuscita della trattativa. C’è poi l’offerta del club partenopeo al centrocampista, proposto un contratto da cinque anni con un ingaggio di due milioni di euro a stagione. Lobotka ha già dato il suo ok, resta da trovare l'intesa tra i due club. C’è anche un’altra opzione che si sta valutando, ovvero quella del prestito in gennaio, 3 milioni versati subito nelle casse degli spagnoli e il riscatto in estate con un prezzo da fissare tra i 25 e 30 milioni. Per motivi di bilancio il Napoli dovrebbe completare il pagamento soltanto a partire dalla prossima estate".