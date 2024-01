Politano e Simeone via? Tmw: "Il Napoli non vuole cedere nessuno degli attaccanti"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb: "Luvumbo? Il Napoli davanti vuole toccare il meno possibile e tenere sia Politano che Simeone. Poi il mercato è sempre strano ed è bene farsi trovare pronti. Nell'immediato non c'è voglia di fare nulla, mentre nel futuro per giugno è diverso. Chi arriverà a gennaio darà forze fresche alla squadra e una nuova motivazione al collettivo. Il Napoli resta una squadra ancora molto forte, anche se ha perso qualcosina rispetto allo scorso anno.

Politano in Arabia? Dipenderà tutto dalla volontà del calciatore. Al di là dell'offerta che arriverà al Napoli, sarà lo stesso Politano a decidere. Ad oggi, gli azzurri non hanno intenzione di cedere nessuno lì davanti".