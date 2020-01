Politano, Gattuso lo attende già per la Sampdoria: l'ha voluto per la sua idea tattica

E' partito il conto alla rovescia per l'arrivo di Matteo Politano. Accordi trovati e praticamente solo da formalizzare ed il quotidiano Repubblica sottolinea che l'esterno interista è una richiesta proprio di Rino Gattuso. Il tecnico l'ha indicato perché è un esterno destro di piede mancino, capace di rientrare e lasciare spazio all’inserimento di un terzino offensivo come Di Lorenzo, che tornerà nel suo ruolo appena rientreranno i centrali difensivi ai box. Per questo Gattuso spera di averlo già per la gara di Marassi contro la Sampdoria, tra una settimana.