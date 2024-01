Politano, in settimana incontro con ADL per decidere sull'Al Shabab: spunta deadline

Dodici milioni per il Napoli, sette a stagione per Matteo Politano. E' questa l'offerta avanzata dall'Al Shabab per portare via l'esterno offensivo

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Dodici milioni per il Napoli, sette a stagione per Matteo Politano. E' questa l'offerta avanzata dall'Al Shabab per portare l'esterno offensivo classe '93 in Arabia Saudita in questo mese di gennaio. Né l'ex Inter né il club azzurro ha ancora preso una decisione, che spetterà ad Aurelio De Laurentiis, come scrive l'edizione odierna di Tuttosport: "Politano è titolare di un accordo con il Napoli (scadenza 2025) da 4 milioni lordi all’anno e punta ad un prolungamento fino al 2027, con un leggero correttivo sul quantum da percepire. Finora De Laurentiis non ha dato corso alla richiesta del calciatore e nemmeno ha fornito risposte alla proposta dell’Al Shabab. Proposta sfornita di ultimatum, ma l’affare va chiuso entro metà gennaio, altrimenti gli arabi rivolgeranno l’interesse altrove. La questione è delicata e la settimana prossima il patron incontrerà Giuffredi, così da prendere insieme la decisione più giusta".