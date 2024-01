Politano in stand-by: se il Napoli non lo accontenterà, pronta l'avventura araba

In Arabia si discute del futuro di Matteo Politano, tentato all'Al-Shabab

In Arabia si discute del futuro di Matteo Politano, tentato all'Al-Shabab. Sull'asse De Laurentiis-Giuffredi, al momento, non arrivano segnali di accordo, nonostante la chiara volontà del giocatore di restare a Napoli. Ma solo a determinate condizioni. Se il Napoli non dovesse soddisfarle, l'ipotesi araba diventerebbe a quel punto concreta. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.