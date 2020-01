Politano-Napoli, Auriemma: "Sta arrivando in città, voleva allenarsi già domani..."

Matteo Politano è da considerare un calciatore del Napoli, manca soltanto l'ufficialità. Raffaele Auriemma ne ha parlato nel corso di 'Si Gonfia la Rete': "Sta arrivando in città, ha già degli amici. Non sapeva che domani non ci sarebbe stato allenamento, sperava di allenarsi già con i nuovi compagni. Ora attendiamo il tweet di De Laurentiis, bisogna aspettare che i contratti vengano depositati in Lega. In questi minuti i lavori sono in corso".