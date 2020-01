Politano, non decolla lo scambio col Milan: si rifà avanti anche il Napoli, i dettagli

Ultime sull'asse tra Milan e Inter, riportate da Gianluca Di Marzio di Sky Sport nel corso dello speciale mercato dell'emittente satellitare. Le società hanno pensato a uno scambio tra Matteo Politano, che andrebbe a rinforzare il pacchetto di esterni di attacco di Stefano Pioli, e Franck Kessie, ma il tutto non è decollato. Per questo Napoli e Fiorentina, interessate all'ex Sassuolo, si sono fatte nuovamente avanti, hanno ricominciato a telefonare perché il giocatore resta sul mercato e l'Inter vorrebbe cederlo per soldi.