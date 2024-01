Politano sempre più verso il rinnovo: con l'Al Shabab solo contatto di cortesia

La questione del rinnovo di Politano è al centro di questa finestra di mercato. L'esterno del Napoli destinato a legarsi in azzurro ancora più a lungo

La questione del rinnovo di Matteo Politano è al centro di questa finestra di mercato. L'esterno del Napoli che ha il contratto in scadenza nel 2025, è stato accostato più volte e con insistenza all'Al Shabab. È proprio la squadra araba ad ospitare, con le sue strutture, gli azzurri in quel di Riyadh. Come riporta Tuttomercatoweb.com, nella giornata di oggi Politano è stato visto a colloquio Domenico Teti, direttore sportivo dell'Al Shabab, ma è stato solo un contatto di cortesia.

Infatti, come detto da Mario Giuffredi, agente dell'esterno classe 1993, dopo la Supercoppa ci sarà un incontro con De Laurentiis per trattare del rinnovo. Dunque, l'ipotesi Arabia per Politano sembra allontanarsi sempre di più, con l'attaccante destinato a legarsi in azzurro ancora più a lungo.