Politano-Spinazzola, quasi saltato lo scambio tra Inter e Roma: i dettagli

Si va verso la fumata nera nello scambio tra Roma e Inter tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola. Come noto, nella serata di ieri, l'Inter ha cambiato le carte in tavola cercando di trasformare il prestito con obbligo di riscatto in prestito con diritto ma la Roma non ha accettato, dicendo no anche a nuovi controlli fisici per il difensore, e nonostante i continui contatti per cercare di trovare una soluzione le parti non si sono avvicinate. Per questo è probabile che si vada verso l'interruzione della trattativa. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.