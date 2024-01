Politano tentato dall'Arabia Saudita, ma la sua priorità è un'altra

Fra i giocatori che sono in scadenza di contratto nel Napoli c'è Matteo Politano. L'esterno d'attacco azzurro è stato uno dei pilastri del tricolore

Fra i giocatori che sono in scadenza di contratto nel Napoli c'è Matteo Politano. L'esterno d'attacco azzurro è stato uno dei pilastri della conquista del terzo scudetto della deformazione partenopea ma potrebbe anche cambiare aria qualora non ci sia la firma sul suo rinnovo. Il giocatore però resta importante per Walter Mazzarri, così come lo è stato per Rudi Garcia e questo può rappresentare senza dubbio un fattore positivo.

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, il prolungamento di contratto resterebbe una priorità in questo il giocatore vorrebbe continuare a vestire la maglia azzurra. Su di lui ci sono però i milioni (ben sette) proposti dall'Al-Shabab e qualora non ci sarebbe la firma sul rinnovo potrebbe anche esserci una cessione a gennaio.