Popovic ancora a Roma, slitta la firma con il Napoli: il motivo

Popovic-Frosinone, è sfumato tutto. Compresa la firma del talento serbo di 18 anni con il Napoli, nel frattempo rimasto a Roma per un paio di giorni insieme con il responsabile scouting azzurro Micheli.

Tempo quarantotto ore, però, e Adl ha trovato un nuovo accordo con Galliani, con il Monza, uno dei pochi club ad avere la possibilità di tesserare un extracomunitario. Finale: quinquennale con il Napoli per la stellina serba e via in prestito in Brianza con Zerbin, un esterno che ha ingolosito tante società in questo mercato di gennaio. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.