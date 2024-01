Popovic ha firmato con il Monza! L'ufficialità tra stasera e domani

GIOVANILI PRIMAVERA, SOLO UN PUNTO PER IL NAPOLI CONTRO IL PISA: FINISCE 0-0 Il Napoli Primavera ha pareggiato con il Pisa per 0-0 nella 15esima giornata del Campionato Primavera 2 allo Stadio "Piccolo" di Cercola Il Napoli Primavera ha pareggiato con il Pisa per 0-0 nella 15esima giornata del Campionato Primavera 2 allo Stadio "Piccolo" di Cercola LE ALTRE DI A LAZIO, SARRI RECUPERA CASTELLANOS PER IL NAPOLI. ANCORA OUT PATRIC Aggiornamenti da Formello, dove la Lazio oggi si è allenata in una doppia seduta in vista della sfida di domenica pomeriggio contro il Napoli. Aggiornamenti da Formello, dove la Lazio oggi si è allenata in una doppia seduta in vista della sfida di domenica pomeriggio contro il Napoli.