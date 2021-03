Porte girevoli in difesa: il Napoli punta Milenkovic e Senesi per rimpiazzare i partenti

Considerando che Kalidou Koulibaly, Nikola Maksimovic ed Elseid Hysaj potrebbero (o dovrebbero) andare via a fine stagione, il Napoli è già al lavoro su diverse piste in difesa. A scriverlo è La Repubblica, secondo cui piace molto Nikola Milenkovic, intenzionato a chiudere la sua esperienza alla Fiorentina. Non è sparito dai radar anche Marcos Senesi del Feyenoord, intrigato dall'opzione Napoli. Tutto, comunque, dipenderà anche da chi sarà il prossimo allenatore.