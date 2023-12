Possibile asse Empoli-Napoli: chiesti due giocatori in prestito a gennaio

Penultimo in classifica, senza vittorie da quella di Napoli che causò l'esonero di Rudi Garcia, l'Empoli è alla ricerca di rinforzi

© foto di www.imagephotoagency.it

Penultimo in classifica, senza vittorie da quella di Napoli che causò l'esonero di Rudi Garcia, l'Empoli è alla ricerca di rinforzi per la prossima campagna invernale di calciomercato. Il club toscano, stando a quanto riferito da Calciomercato.com, avrebbe chiesto due calciatori del Napoli in prestito.

Si tratta di Gianluca Gaetano e Alessio Zerbin, entrambi con poco spazio alle pendici del Vesuvio. L'asse tra Empoli e Napoli, dunque, potrebbe scaldarsi presto. La soluzione Empoli potrebbe essere d'aiuto anche alla società partenopea, visto che Gaetano e Zerbin avrebbero così un minutaggio maggiore.