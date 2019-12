Potrebbe essere l'ultimo Natale in compagnia di Callejon

E se fosse l'ultimo Natale in compagnia (virtuale) di José Maria Callejon? Può succedere, è un'ipotesi concreta, dipenderà dal mercato e dal richiamo sempre più insistente della Cina. Il Dalian di Benitez e Hamsik fa sul serio per lo spagnolo che non rinnoverà il suo contratto col Napoli e sta iniziando a guardarsi attorno alla ricerca di una squadra nella quale ricominciare.

DAL 2013 - Il Napoli ha vissuto sette volte il Natale fiero d'avere in rosa Callejon, lo stakanovista che ad un certo punto s'è fermato - doveva prima o poi accadere - e ora, durante la sosta, ne approfitterà per fare una scelta che sia avallata dalla sua stessa società. Cosa resterà, nel caso? I numeri e i ricordi: 325 presenze, 79 gol, 75 assist, 29 gialli, una sola espulsione e una serie infinita di tagli sul secondo palo alle spalle del terzino, di diagonali difensive, di sovrapposizione, di recuperi. Callejon ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, ha sfiorato lo scudetto, s'è divertito sulla corsia destra, la sua dimora che ora potrebbe concedere ad altri. Resterebbe, nel caso, il suo esempio ad eclissare gli altri. Tradotto: sarà difficile, quasi impossibile, sostituirlo senza rimpiangerlo. E se fosse questo il suo ultimo Natale a Napoli? Lo scopriremo molto presto. Oggi non lo sa neppure lui.