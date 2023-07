Prati operazione in stile Caprile: la Spal spara altissimo per il suo gioiello 19enne

Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Il Napoli pensa al presente ed anche al futuro: ecco perchè il club azzurro ha messo nel mirino il 19enne della Spal Matteo Prati. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Con la Spal, invece, si parla del futuro, e dunque di Matteo Prati, stellina di 19 anni che il suo club valuta 10 milioni: l'idea è prenderlo e poi girarlo in prestito al Bari. Un po' quello che, con percorso inverso, sta accadendo per il portiere dell'Under 21, Elia Caprile: diventerà di proprietà del Napoli e poi sarà girato in prestito all'Empoli".