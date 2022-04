Premier League su Osimhen? L'esperto conferma: "Ha tanti estimatori, ma ADL non lo vende"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Vincenzo Morabito, agente esperto di calcio inglese.

"Osimhen? Ha tanti estimatori in Inghilterra ma ha un contratto con il Napoli. De Laurentiis non sembra propenso a dare via i giocatori migliori. Poi non si sa mai nel calcio. Se il Napoli vince lo scudetto è difficile andare via dalla piazza, il prossimo anno si giocherà Champions.

Kvaratskhelia? Giuntoli spesso ci indovina, avrà ritenuto che il giocatore può crescere tanto a Napoli. Magari non sarà pronto per una maglia da titolare però sicuramente ha talento. Ci vorrà adattamento per i giocatori che vengono da quelle parti. Corsa scudetto? 40% Napoli, 30% Milan e 30% Inter. Con la Juventus fuori può essere l’anno buono per gli azzurri”.