Prenotato l'eventuale sostituto di Koulibaly: per Sokratis c'è già l'accordo con l'Arsenal

La cessione di Kalidou Koulibaly al Manchester City è in stand-by perché gli inglesi sono impegnati nel clamoroso affare per Lionel Messi. Se il centrale azzurro andrà via, comunque, il Napoli avrebbe già scelto e prenotato il sostituto. Si tratta di Sokratis Papastathopoulos, per il quale l'Arsenal chiede 4,5 milioni, costo accettato dal club azzurro. A riportarlo è Il Mattino.