Pres. Atalanta indica la strada: "Kulusevski? Monetizzeremo per reinvestire, così cresciamo"

Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Deejay in merito al futuro di Dejan Kulusevski, attaccante di proprietà della Dea ma attualmente in prestito al Parma, ed accostato anche al Napoli di De Laurentiis nelle ultime settimane: "La fortuna è che abbiamo un giocatore che è esploso e diventerà un gran giocatore. Non abbiamo fretta, ma di fronte a determinate cifre faremo quello che abbiamo sempre fatto, ovvero monetizzare e reinvestire. Lo faremo a prescindere da lui, perché questo modello ci permette di crescere".