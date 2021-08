Pres. Bordeaux su Basic (seguito dal Napoli): "Il giocatore ha una preferenza"

Gerard Lopez, presidente del Bordeaux, ha parlato del futuro di Toma Basic, obiettivo dichiarato per la Lazio e accostato in passato anche al Napoli: "Sappiamo che il giocatore e l'entourage vogliono provare una nuova avventura e noi non ci opponiamo. Abbiamo tre club interessati al ragazzo, ma Toma preferisce chiaramente un club (la Lazio ndr) e cercheremo di lavorare con loro per definire il trasferimento. Ma dobbiamo considerare anche che ci sono altre due offerte, quindi bisogna fare una scelta”, ha detto il patron durante una conferenza di presentazione per alcuni nuovi arrivi.