Pres. Cagliari: "Nandez, addio complicato. Abbiamo speso tanto e vorremmo recuperare"

Al termine dell'Assemblea di Lega, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti anche del futuro di Nahitan Nandez, centrocampista accostato anche al Napoli: "Su Nandez è una telenovela che va avanti da parecchie sessioni di calciomercato. Siamo a tre giorni dalla chiusura, per noi è molto importante per lottare fino alla fine per salvarci. E' stato l'investimento più importante della storia del Cagliari, abbiamo speso tanti soldi e vorremmo recuperarli. E' complicato a tre giorni dalla fine, offerte ufficiali non ne abbiamo ricevute. Sicuramente leggo anche io i nomi delle contropartite, ma non siamo interessati in questo momento".

Quindi non parte in questa sessione di calciomercato?

"E' molto complicato, mancano poche ore, non c'è un'offerta ufficiale e andrebbe sostituito adeguatamente".

La sua situazione personale può inficiare sulla sua situazione di mercato?

"Questo non credo, non si capisce bene da quale delle due parti sia arrivata la denuncia... Sembra lui debba rilasciare dichiarazioni ma nulla più, non c'è un mandato d'arresto come invece la descrivono sui social soprattutto in Uruguay".