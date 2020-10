Pres. Cagliari: "Nandez? Ormai è troppo tardi per cederlo, resta con noi"

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione di Diego Godin affrontando anche l'argomento relativo alla possibile cessione dei big nelle ultime ore di mercato: "Sia Nandez che Simeone sono giocatori che piacciono al Leeds, però è escluso che questi giocatori escano in questi ultimi giorni, perché andremmo a indebolirci e non è quello che vogliamo fare. Ormai è troppo tardi, non ci sarebbe il tempo per sostituirli".