Pres. Empoli: "A Giuntoli piace Viti! Luperto? Ha fatto bene, presto decidiamo se riscattarlo"

TuttoNapoli.net

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Le due vittorie contro il Napoli sono frutto della casualità, ma la squadra ha messo in mostra delle qualità, ci ha creduto. Luperto? Ha fatto bene, è diventato affidabile, è cresciuto. Certe valutazioni le faremo tra una decina di giorni, abbiamo tempo fino al 15 giugno per decidere riguardo al riscatto.

Poi mi sa che Viti non ce la faremo a trattenerlo. Giuntoli, già a dicembre, ha espresso apprezzamento per lui. Poi c'è una squadra che ha un centrale sinistro in uscita e sta pensando a Viti. Se è la Juventus? No, è una squadra estera. Bayer Leverkusen? No, non è questo club.

Parisi, Bajrami o Asslani al Napoli? Non lo so, non so dirlo. Oggi non si parla di mercato, ma di pensieri, di idee di mercato. Non ci sono notizie in merito. Ora pensiamo alla partita con l'Atalanta, fondamentale anche in ottica mercato".