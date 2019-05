Pres. Empoli: "Di Lorenzo? Contatti costanti col Napoli! Per Bennacer si muove la Bundesliga..."

Il Napoli è forte su Giovanni Di Lorenzo, autore di una grande stagione all'Empoli. Il presidente del club toscano, Fabrizio Corsi, ne ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "C'è questo interessamento del Napoli, un contatto giornaliero tra Giuntoli e Accardi, il mio direttore. La cosa può indirizzarsi verso la buona riuscita dell'operazione, ma nel calcio nulla è scritto. Annuncio? Non lo so, ma so che ci sono contatti frequenti. Stamattina non ho incrociato Di Lorenzo, mentre Bennacer è andato in nazionale. E' stata una mattinata commovente da un certo punto di vista".

RITRATTO - "E' un giocatore dall'applicazione straordinaria, è sempre molto concentrato. Potrebbe giocare anche da difensore centrale, ma ha trovato la sua dimensione ideale sulla fascia perché ha grande corsa e riesce sempre a rifinire bene. E' un difensore tra l'altro molto prolifico, starebbe bene nel 3-5-2 di Conte all'Inter, non ne trovano uno migliore, ma questa è una battuta da sportivo".

BENNACER - "Su Bennacer e Traoré ci sono delle società estere che ancor prima che finisse il campionato hanno mandato degli intermediari per dirci che entro 2-3 giorni arriveranno delle offerte importanti. Se si muove un ufficio importante in Germania che fa questo mestiere, vengono a trovarmi fisicamente, parlandomi e guardandomi negli occhi, di certo non sto dicendo bufale. Per entrambi c'è un interesse allargato in tutta l'Europa. Stamattina mi hanno chiamato e mi hanno detto che nei prossimi giorni arriverà una squadra importante tedesca che farà offerte, un club per Bennacer e uno per Traoré".