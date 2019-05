Pres. Empoli: "Di Lorenzo? Il Napoli ha delle attenzioni, ma ci sono anche altri club di Champions"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli: "Siamo stati sfortunati con le sconfitte negli scontri dirette e una squadra martoriata dagli infortuni. Peccato, manca una sola gara alla fine della stagione perché ne mancassero 5 le cose sarebbero potute andare diversamente. Ma non è scritto ancora nulla, manca ancora una partita!

Di Lorenzo? Mi fa piacere che il Napoli abbia delle attenzioni per lui. E’ un giocatore che merita moltissimo e potrebbe andare a giocare in Champions League, questo mi rasserena molto. Oltre al Napoli il giocatore ha molte attenzioni da parte di club che giocano la Champions. Sia io che Giovanni siano lieti di questi interessi.

Caratteristiche e confronto tra Hysaj e Di Lorenzo? Hysaj è più pronto dal punto di vista offensivo, mentre Giovanni sta migliorando giorno dopo giorno ma è più pronto dal punto di vista difensivo. Di Lorenzo ha un motore diverso, ha un cilindrata maggiore. Ha una forza muscolare negli sprint e nei piccoli spazi incredibile. E’ tra i migliori in Serie A in quanto a prontezza dei riflessi e scatto nel tratto breve.

Inter-Empoli? Noi dobbiamo giocare a pallone come sappiamo fare. Non dobbiamo avere timore dello stadio e dell’ambiente che ci circonda, dobbiamo imporre il nostro ritmo. Abbiamo sempre impostato le partite per vincere e spesso ci è andata male per poco. In queste partite qui contro grandi squadre del genere bisogna dare il massimo. L’Empoli ha espresso un buon calcio durante tutta la stagione, presentando anche giocatori importanti”.