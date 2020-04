Pres. Empoli rivela: "Ricci piace al Napoli. E' un predestinato"

Uno dei nomi più interessanti del panorama calcistico italiano è Samuele Ricci, centrocampista dell'Empoli accostato anche al Napoli. Il presidente della squadra Toscana Fabrizio Corsi ne ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Ricci piace al Napoli così come ad altre squadre. È un giovane predestinato. Se non fosse esploso Tonali sarebbe lui il centrale di centrocampo dell’Under 21. Caratterialmente è già pronto per una piazza importante di A”