Pres. Empoli su Baldanzi: "Mi ricorda Dybala. Tre anni fa Barone mi offrì 3mln"

© foto di Image Sport

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi, ospite di Lady Radio, ha parlato del rapporto del club con la Fiorentina, oltre a rivelare un aneddoto del passato di Baldanzi: “I rapporti coi viola? Personalmente sono buoni. I giocatori dell’Empoli però probabilmente non interessano o non vengono valutati all’altezza della Fiorentina. Non mi pongo il problema più di tanto, io da 10 anni vendo giocatori a Napoli, Inter e non solo. Ricci al Torino, secondo me insieme a Tonali è il miglior centrocampista giovane in Italia. Per Vicario la Fiorentina non ha mai parlato, forse hanno parlato con l’entourage di Guglielmo".

Su Baldanzi. "Tre anni fa Barone mi si avvicinò a Monteboro durante Empoli-Fiorentina e mi disse ‘me lo dai? Ti do 3 milioni’. Noi però non possiamo vendere giocatori del settore giovanile. Penso abbia ancora margine, soprattutto fisico, mi ricorda Dybala. Vorremmo aspettare per lui e Fazzini. Se penso ad esempio a quanto è costato Traorè, che era nostro, al Bournemouth".