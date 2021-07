Pres. Genk: "Berge fu vicinissimo al Napoli ed era felice di trasferirsi! Ve lo descrivo..."

Peter Croenen, presidente Genk, club dove è cresciuto Berge, obiettivo di mercato del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Già un paio d'anni fa Berge è stato vicinissimo al Napoli. Incontrammo il club partenopeo in Champions League e ci furono colloqui fitti tra le dirigenze. Alla fine, lo Sheffield anticipò tutti. Ricordo che Berge mi disse di essere entusiasta dell'idea di giocare nel campionato italiano e sarebbe stato molto felice di vestire la maglia del Napoli.

Costa 22 milioni? Parliamo di un centrocampista completo, bravo a fermare il gioco avversario e a far ripartire la squadra. L'investimento dipende da quanto credi nel calciatore, è ovvio che sarebbe un investimento per il lungo periodo.

Se il Napoli dovesse rifarsi sotto per Berge, immagino che troverebbe ancora una volta il gradimento del ragazzo nel vestire la maglia azzurra. Berge è uno dei centrocampisti più forti che abbiamo avuto al Genk negli ultimi anni. Giocare in campionati differenti lo ha reso pronto anche per un livello tattico importante come la Serie A".