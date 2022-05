Pres. Getafe: "Per Mathias Olivera al Napoli mancano ancora alcuni dettagli"

Angel Torres, presidente del Getafe, ha parlato di Mathias Olivera al Napoli in conferenza stampa.

Angel Torres, presidente del Getafe, ha parlato di Mathias Olivera al Napoli in conferenza stampa: "Ci sono quattro club su di lui, ma il Napoli è più avanti di tutti. Non posso confermarlo al 100% perché mancano ancora alcuni dettagli, ma credo che andrà lì. Ha superato le visite mediche prima di aggregarsi alla nazionale. Sapevamo di non poterlo trattenere, lo ringraziamo per il comportamento che ha avuto durante gli anni".