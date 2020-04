Pres. Gremio rivela: "Il Napoli voleva Everton e fece proposta agli agenti, ma non ci contattò mai"

Romildo Bolzan Jr, presidente del Gremio di Porto Alegre, ha parlato a gonfialarete.com dell'interesse del Napoli per Everton: "La verità è che l’estate scorsa il procuratore di Everton mi disse che aveva tra le mani una proposta del Napoli, dove c’era Ancelotti che era un suo grande estimatore. Ma poi dal Napoli al Gremio, alla fine non arrivò mai nulla di ufficiale. C’erano degli intermediari che portavano avanti questa trattativa con il Napoli, ma non si arrivò mai ad avere contatti ufficiali tra i club. Per acquistare un giocatore non basta manifestare interesse, ma serve una proposta ufficiale, che alla fine, ripeto, non è mai arrivata. Per quanto riguarda l’attualità, non ho nuove notizie”.