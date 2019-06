Pres. Lecce: "Tutino e Insigne jr? Profili interessanti, valuteremo insieme al tecnico"

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sugli intrecci di mercato che potrebbero riguardare la sua squadra ed il Napoli: "Tutino e Roberto Insigne? Il metodo è sempre quello, il direttore sportivo presenta un progetto dove ci sono una serie di alternative per ogni ruolo, l'allenatore cerca di fare un analisi prendendo i profili più confacenti. Il contributo dell'allenatore è importante, faremo il punto su questo e definiremo le prime operazioni. I nomi che circolano in questi giorni sono profili interessanti, nessuno dice che sono scarsi, anzi sono forti, ma per quello che ho visto in queste ore, i nomi sui quali stiamo realmente lavorando non sono ancora usciti".